Пентагон замовив велику партію ПТРК Javelin для армії США та союзників

Міністерство оборони США уклало контракт на понад 1 млрд доларів для виробництва Javelin та пов'язаного з ним допоміжного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.
Контракт буде виконано в період з 2023 по 2026 роки. У разі виконання всіх опціонів, вартість продажу може становити 7,2 млрд доларів.
Планується наростити виробництво ракет Javelin до 3960 одиниць на рік до кінця 2026 року. В рамках контракту планується постачання ПТРК для потреб армії США та її іноземних союзників.
FGM-148 Javelin
Переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.
Перший серійний ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом "вистріливши-забувши" - ракета має теплову головку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі.
Оператор також може вибрати один із двох режимів атаки ракети: атака згори, для ураження бронетехніки у менш захищений верх, або атака по прямій.
Нагадаємо, що Міністерство оборони США виділило гроші на модернізацію підприємств для прискорення виробництва та постачання двигунів для протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger.
Компанія Raytheon Technologies у Сполучених Штатах повернула на роботу на свій складальний завод пенсіонерів. Такий крок пов'язаний з бажанням американського виробника озброєння наростити кількість випуску зенітних ракетних комплексів Stinger.
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