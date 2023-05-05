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Пентагон заказал большую партию ПТРК Javelin для армии США и союзников

Фото: Javelin (t me milinua)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство обороны США заключило контракт более чем на 1 млрд долларов для производства Javelin и связанного с ним вспомогательного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона.

Контракт будет исполнен в период с 2023 по 2026 годы. В случае выполнения всех опционов, стоимость продаж может составлять 7,2 млрд долларов.

Планируется нарастить производство ракет Javelin до 3960 единиц в год к концу 2026 года. В рамках контракта планируется поставка ПТРК для нужд армии США и ее иностранных союзников.

FGM-148 Javelin

Переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

Первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом "выстрелив-забыв" - у ракеты тепловая головка самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели.

Оператор также может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху, для поражения бронетехники в менее защищенный верх или атака по прямой.

Напомним, что Министерство обороны США выделило деньги на модернизацию предприятий для ускорения производства и поставок двигателей для противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Компания Raytheon Technologies в Соединенных Штатах вернула на работу на свой сборочный завод пенсионеров. Такой шаг связан с желанием американского производителя вооружения нарастить количество выпуска зенитных ракетных комплексов Stinger.

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