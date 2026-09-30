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Пентагон замовив новий винищувач за понад 20 млрд доларів: перші деталі

11:36 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Пентагон замовив новий винищувач за понад 20 млрд доларів: перші деталі Фото: Пентагон замовив розробку нового винищувача (media.defense.gov)
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Пентагон оголосив про укладення контракту між ВМС США та компанією Boeing на розробку палубного винищувача шостого покоління F/A-XX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Зазначається, що вартість контракту на етапі повномасштабної розробки перевищує 20 млрд доларів. Угода передбачає створення низки дослідних зразків літаків для проведення наземних випробувань, перевірки льотної придатності, а також випробувань систем та інтеграції озброєння.

"F/A-XX забезпечуватиме домінування в спірному повітряному просторі, розширюватиме радіус бойових дій і надаватиме військовим вирішальну перевагу на полі бою", - заявив Майкл П. Даффі, заступник міністра оборони із закупівель та забезпечення.

За його слоами, платформа F/A-XX — це критично важлива й необхідна інвестиція в національну безпеку Америки та довгострокові спроможності ведення повітряного бою.

F/A-XX зможе взаємодіяти з пілотованими та безпілотними платформами, підвищуючи ефективність кожного літака, з яким він діятиме в парі.

З часом компанія Boeing розпочне постачання платформи, яка доповнить, а згодом і замінить застарілі літаки F/A-18E/F Super Hornet та EA-18G Growler, а також діятиме спільно з F-35C.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує схвалити продаж винищувачів F-35 американського виробництва Саудівській Аравії. Продаж може ознаменувати значний зсув у політиці США та вплинути на військовий баланс на Близькому Сході.

Також раніше РБК-Україна писало про те, що Державний департамент США дав "зелене світло" оборонним контрактам Саудівською Аравією та ОАЕ.

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