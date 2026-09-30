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Пентагон заказал новый истребитель более чем за 20 млрд долларов: первые детали

11:36 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Пентагон заказал новый истребитель более чем за 20 млрд долларов: первые детали Фото: Пентагон заказал разработку нового истребителя (media.defense.gov)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пентагон объявил о заключении контракта между ВМС США и компанией Boeing на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Стоимость контракта на этапе полномасштабной разработки превышает 20 млрд долларов. Соглашение предусматривает создание ряда опытных образцов самолетов для проведения наземных испытаний, проверки летной годности, а также испытаний систем и интеграции вооружения.

"F/A-XX будет обеспечивать доминирование в спорном воздушном пространстве, расширять радиус боевых действий и предоставить военным решающее преимущество на поле боя", - заявил Майкл П. Даффи, заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению.

По его словам, платформа F/A-XX — это критически важная и необходимая инвестиция в национальную безопасность Америки и долгосрочные возможности ведения воздушного боя.

F/A-XX сможет взаимодействовать с пилотируемыми и беспилотными платформами, повышая эффективность каждого самолета, с которым он будет действовать в паре.

Со временем компания Boeing начнет поставку платформы, которая дополнит, а затем и заменит устаревшие самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, а также будет действовать совместно с F-35C.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует одобрить продажу истребителей F-35 американского производства Саудовской Аравии. Продажа может ознаменовать значительное смещение в политике США и повлиять на военный баланс на Ближнем Востоке.

Также ранее РБК-Украина писала о том, что Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ.

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