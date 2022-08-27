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Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України

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Вашингтон, Субота 27 серпня 2022 01:26
Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України Фото: Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності NASAMS для України на 182 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Орієнтовна дата завершення робіт з виробництва комплексів - 23 серпня 2024 року.

У заяві Пентагону наголошується, що оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Раніше в Пентагоні повідомили, що комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже в жовтні-листопаді.

До цього Пентагон розкрив деталі нової військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.

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