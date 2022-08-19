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В Пентагоне рассказали, когда Украина получит системы NASAMS

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 19:45
В Пентагоне рассказали, когда Украина получит системы NASAMS Фото: В Пентагоне рассказали, когда Украина получит системы NASAMS (twitter.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине "в ближайшие 2-3 месяца".

Это объясняется тем, что системы ПВО не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.

Напомним, что ранее Пентагон раскрыл детали новой военной помощи Украине.

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