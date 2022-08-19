Фото: В Пентагоне рассказали, когда Украина получит системы NASAMS (twitter.com)

В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине "в ближайшие 2-3 месяца". Это объясняется тем, что системы ПВО не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.