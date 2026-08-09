Пентагон закликав оборонку у США терміново збільшити виробництво озброєнь, - WP

За даними видання, заступник голови Пентагону Стів Файнберг направив у середу листа лідерам галузі, в якому йдеться, що у компаній залишилося не більше 21 дня, щоб представити плани щодо "значного прискорення та підвищення темпу поставок або збільшення виробництва критично важливих компонентів".

"Багатолітні цикли розробки неприйнятні. Ми маємо різко прискорити графіки реалізації наших програм та негайно розширити виробничі потужності", - написав Файнбер.

Раніше WP писало, що лише за перший місяць війни з Іраном США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1000 ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD. Також у перші тижні бойових дій США використали понад 1300 тактичних балістичних ракет.

Згідно з аналізом Канадської служби розвідки та безпеки (CSIS), станом на минулий тиждень кількість ракет Patriot у світі скоротилася з 2200 (до іранської війни) до менш ніж 827, а ракет THAAD - з 453 до менш ніж 278.

В останні кілька місяців Пентагон докладав зусиль для збільшення постачання озброєнь. Зокрема, у понеділок було оголошено про рамкову угоду з компаніями Northrop Grumman та Lockheed Martin про збільшення виробництва ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) та THAAD.

Вже минулого тижня Пентагон уклав з Lockheed Martin контракт на суму 58,6 млрд доларів з метою збільшити втричі виробництво PAC-3 до 2030 року.