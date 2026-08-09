Пентагон призвал оборонку в США срочно увеличить производство вооружений, - WP

По данным издания, заместитель главы Пентагона Стив Файнберг направил в среду письмо лидерам отрасли, в котором говорится, что у компаний осталось не более 21 дня, чтобы представить планы по "значительному ускорению и повышению темпа поставок или увеличению производства критически важных компонентов".

"Многолетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики реализации наших программ и немедленно расширить производственные мощности", - написал Файнбер.

Ранее WP писало, что только за первый месяц войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Также в первые недели боевых действий США использовали более 1300 тактических баллистических ракет.

Согласно анализу Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), по состоянию на прошлую неделю количество ракет Patriot в мире сократилось с 2200 (до иранской войны) до менее чем 827, а ракет THAAD - с 453 до менее чем 278.

В последние несколько месяцев Пентагон предпринимал усилия по увеличению поставок вооружений. В частности, в понедельник было объявлено о рамочном соглашении с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin об увеличении производства ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и THAAD.

Уже на прошлой неделе Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму 58,6 млрд долларов с целью утроить производство PAC-3 к 2030 году.