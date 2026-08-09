RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Пентагон призвал оборонку в США срочно увеличить производство вооружений, - WP

05:05 09.08.2026 Вс
2 мин
Что известно о запросе Пентагона?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

Пентагон просит американскую промышленность оперативно нарастить производство и поставки оружия, включая боеприпасы, которых остро не хватает из-за войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, заместитель главы Пентагона Стив Файнберг направил в среду письмо лидерам отрасли, в котором говорится, что у компаний осталось не более 21 дня, чтобы представить планы по "значительному ускорению и повышению темпа поставок или увеличению производства критически важных компонентов".

"Многолетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики реализации наших программ и немедленно расширить производственные мощности", - написал Файнбер.

Ранее WP писало, что только за первый месяц войны с Ираном США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Также в первые недели боевых действий США использовали более 1300 тактических баллистических ракет.

Согласно анализу Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), по состоянию на прошлую неделю количество ракет Patriot в мире сократилось с 2200 (до иранской войны) до менее чем 827, а ракет THAAD - с 453 до менее чем 278.

В последние несколько месяцев Пентагон предпринимал усилия по увеличению поставок вооружений. В частности, в понедельник было объявлено о рамочном соглашении с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin об увеличении производства ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и THAAD.

Уже на прошлой неделе Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму 58,6 млрд долларов с целью утроить производство PAC-3 к 2030 году.

Что еще важно знать

Напомним, на днях в WP была информация, что президент США Дональд Трамп разочарован главой Пентагона Питом Хегсетом и потребовал от него объяснений, почему Вашингтон столкнулся с нехваткой боеприпасов на фоне войны с Ираном.

Хотя публично Трамп вскоре отверг эту публикацию, заявив, что доволен работой Хегсета на посту главы Пентагона.

Также мы писали, что на днях Хегсет рассказал о том, что США потратили на войну с Ираном 37,5 млрд долларов. Он также предупредил, что без срочного финансирования прям не сможет нормально функционировать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиИранПВО