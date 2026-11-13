Пентагон загальмував обіцяні Трампом ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні, - ЗМІ

Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США "застрягли" в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу в X .

У Міністерстві оборони США поки що утрималися від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

За їхніми словами, процес зупинився за часів роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

Два джерела підтвердили журналісту, що ліцензійні документи наразі перебувають у глухому куті.

Затримка сталася в оборонному відомстві США, попри те, що державний секретар Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Хегсет нібито підписали необхідні документи ще у жовтні.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте готовий допомагати Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3 для Patriot.

У Північноатлантичному альянсі підтвердили налаштованість посилити українську протиповітряну оборону цими зенітними боєприпасами.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап оцінив наявні запаси перехоплювачів у партнерів.

За його словами, в Європі налічується близько 200 ракет PAC-3, проте частину з цього арсеналу вже встигли передати Україні.

Крім того, експерт зазначив, що надійно відомо про наявність близько 200 ракет модифікації PAC-2 у Греції, тоді як інформація про схожу кількість боєприпасів в Іспанії не відповідає дійсності.