Пентагон затормозил обещанные Трампом лицензии на производство ракет Patriot в Украине, - СМИ
Лицензии на производство украинских ракет Patriot в США "застряли" в Пентагоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в X.
Задержка произошла в оборонном ведомстве США, несмотря на то, что государственный секретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет якобы подписали необходимые документы еще в октябре.
Два источника подтвердили журналисту, что лицензионные документы находятся в тупике.
По их словам, процесс остановился во время работы Майкла Даффи, занимавшего должность заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению.
В Министерстве обороны США пока воздержались от официальных комментариев по этой ситуации.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готов помогать Украине с ракетами PAC-2 и PAC-3 для Patriot.
В Североатлантическом альянсе подтвердили готовность усилить украинскую противовоздушную оборону этими зенитными боеприпасами.
В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап оценил имеющиеся запасы перехватчиков у партнеров.
По его словам, в Европе насчитывается около 200 ракет PAC-3, однако часть этого арсенала уже успели передать Украине.
Кроме того, эксперт отметил, что надежно известно о наличии около 200 ракет модификации PAC-2 в Греции, в то время как информация о похожем количестве боеприпасов в Испании не соответствует действительности.