В Європі близько 200 ракет PAC-3, але частину вже передали Україні, - експерт

В Європі, за оцінкою авіаційного експерта Костянтина Криволапа, налічується приблизно 200 ракет PAC-3, проте частину з них уже передали Україні. Також, за його словами, надійно відомо про близько 200 ракет PAC-2 у Греції, а дані про схожу кількість в Іспанії - недостовірні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи" .

Чому в публічних даних складно оцінити запаси ракет до Patriot

У публічних даних майже неможливо розділити модифікації ракет: PAC-2, PAC-2 GEM-T, PAC-3, PAC-3 CRI і PAC-3 MSE, зазначає Костянтин Криволап. За його словами, Україні надали чимало ракет, але в контрактах немає специфікації, скільки яких, а типи сильно різняться за вартістю й розмірами. У пусковій установці вміщається або чотири PAC-2, або 16 PAC-3.

"Приблизно кількість ракет PAC-3 в Європі десь на рівні 200 штук. Але з цих 200 штук нам уже щось віддали", - пояснює експерт.

Надійно, за його словами, відомо, що в Греції є близько 200 ракет PAC-2. Є розуміння, що в Іспанії може бути така ж кількість, але це недостовірна інформація, її вірогідність Криволап оцінює на рівні третьої категорії.

Криволап наголошує, що Patriot є майже в усіх європейських країнах, а також в Японії, Індонезії, на Тайвані та на Близькому Сході. Ракет у Європі виробляють мало, бо їх використовують переважно на навчальних стрільбах.

За словами експерта, торік наприкінці літа керівників Lockheed Martin і Raytheon викликали до Пентагону: вироблене не покривало потреб усього світу. Спершу виробники мали подумати, як вийти на 2000 PAC-3 у 2030 році, але після подій в Ірані від них вимагали швидшого результату. Вони пообіцяли 750 ракет у 2026-му та вихід на 2000 до 2028 року.

Утім, на думку експерта, навіть цього недостатньо при тій кількості озброєнь, яку виробляють країни, що роблять балістичну зброю, - Північна Корея, Китай, Іран і Росія.

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