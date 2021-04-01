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Пентагон выразил обеспокоенность эскалацией на Донбассе

Автор: Даша Харченко

США выразили обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе. В частности усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что эскалация привела к гибели четырех украинских военных 26 марта.

"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня", - заявил Кирби.

Также он прямо обвинил в усилении агрессии Россию, назвав ее действия "дестабилизирующими" и такими, которые "подрывают усилия по деэскалации".

Кроме того, он добавил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных относительно передвижения российских войск в направлении границы с Украиной.

Напомним, министр иностранных дел Украины обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострение ситуации на Донбассе. Телефонный разговор состоялся вечером 31 марта.

Напомним, этот разговор состоялся после того, как 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции ООС на Донбассе, убив четырех украинских военных. Еще двое военнослужащих получили ранения.

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