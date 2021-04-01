Пентагон висловив стурбованість ескалацією на Донбасі

Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

"Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, у тому числі порушенням режиму припинення вогню", - заявив Кірбі.

Також він прямо звинуватив у посиленні агресії Росію, назвавши її дії, "дестабілізуючими" і такими, що "підривають зусилля з деескалації".

Крім того, він додав, що американська сторона поінформована про доповіді українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном загострення ситуації на Донбасі. Телефонна розмова відбулася ввечері 31 березня.

Нагадаємо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.