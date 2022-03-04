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Пентагон: ВСУ воюют очень изобретательно, россияне сбиты с толку

Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высоко оценил усилия, прилагаемые украинскими войсками в условиях российского вторжения. Он отметил изобретательность ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что касается российского конвоя, который, похоже, застрял за пределами Киева, Кирби сказал, что, по его мнению, Россия по-прежнему сосредоточена на осаде столицы.

"По состоянию на сегодняшнее утро мы по-прежнему оцениваем, что продвижение российских войск все еще находится примерно в 25 километрах от центра города", - сказал он.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил, что вторжение "идет по плану", Кирби дал другую оценку.

"Россияне были сбиты с толку, они были разочарованы, они были отброшены назад, их замедлило жесткое и решительное украинское сопротивление. Мы также считаем, что они сами споткнулись. У них проблемы с логистикой и снабжением. У них заканчивается топливо, у них заканчивается еда для некоторых из их солдат. Они были удивлены тем, как и с какой эффективностью украинцы защищали свои города и свой народ", - сказал Кирби.

Напомним, в Минобороны начали формировать подразделения из иностранных добровольцев. Тысячи иностранных добровольцев встанут плечом к плечу с украинскими военными в борьбе против российских оккупантов.

Мы также писали о том, что четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции. На перехват мгновенно вылетели шведские Jas 39 Gripen.

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Вторжение России в Украину