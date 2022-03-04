Пентагон: ЗСУ воюють дуже винахідливо, росіяни збиті з пантелику

Що стосується російського конвою, який, схоже, застряг за межами Києва, Кірбі сказав, що, на його думку, Росія як і раніше зосереджена на облозі столиці.

"Станом на сьогоднішній ранок ми як і раніше оцінюємо, що просування російських військ все ще знаходиться приблизно за 25 кілометрів від центру міста", - сказав він.

Попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що вторгнення "йде за планом", Кірбі дав іншу оцінку.

"Росіяни були збиті з пантелику, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, їх сповільнив жорсткий і рішучий український опір. Ми також вважаємо, що вони самі спіткнулися. У них проблеми з логістикою і постачанням. У них закінчується паливо, у них закінчується їжа для деяких з їхніх солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищали свої міста і свій народ", - сказав Кірбі.