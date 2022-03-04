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Пентагон: ЗСУ воюють дуже винахідливо, росіяни збиті з пантелику

Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі високо оцінив зусилля, докладені українськими військами в умовах російського вторгнення. Він відзначив винахідливість ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Що стосується російського конвою, який, схоже, застряг за межами Києва, Кірбі сказав, що, на його думку, Росія як і раніше зосереджена на облозі столиці.

"Станом на сьогоднішній ранок ми як і раніше оцінюємо, що просування російських військ все ще знаходиться приблизно за 25 кілометрів від центру міста", - сказав він.

Попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що вторгнення "йде за планом", Кірбі дав іншу оцінку.

"Росіяни були збиті з пантелику, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, їх сповільнив жорсткий і рішучий український опір. Ми також вважаємо, що вони самі спіткнулися. У них проблеми з логістикою і постачанням. У них закінчується паливо, у них закінчується їжа для деяких з їхніх солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищали свої міста і свій народ", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, в Міноборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців. Тисячі іноземних добровольців встануть пліч-о-пліч з українськими військовими в боротьбі проти російських окупантів.

Ми також писали про те, що чотири російські літаки порушили повітряний простір Швеції. На перехоплення миттєво вилетіли шведські Jas 39 Gripen.

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Вторгнення Росії до України