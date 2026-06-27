Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України

Нагадаємо, Ініціатива сприяння безпеці України (USAI) була створена Конгресом США у 2014 році для підтримки обороноздатності України після анексії Криму. На відміну від програми Drawdown (вилучення зброї безпосередньо зі складів армії США), USAI передбачає замовлення нового озброєння, техніки та боєприпасів у американських оборонних підприємств.

Раніше, 18 червня 2026 року, за результатами чергового засідання у форматі "Рамштайн", партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні на загальну суму близько 4 мільярдів доларів для забезпечення трьох ключових пріоритетів Києва.

Зокрема, міністр оборони Британії Ден Джарвіс повідомив, що Лондон готує масштабний пакет із радарами, ракетами для ППО та дронами власного виробництва.

Водночас Бельгія заявила про намір до кінця 2026 року передати Україні сім винищувачів F-16, з яких три будуть бойовими, а чотири використають як донори на запчастини.