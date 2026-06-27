Пентагон не успел потратить почти миллиард долларов на закупку нового оружия для Украины

Министерство обороны США не использовало своевременно 910 миллионов долларов, выделенных на военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аудиторов Operation Atlantic Resolve.
Распределение средств USAI
Согласно обнародованному отчету за первый квартал 2026 года, указанная сумма в 910 миллионов долларов больше недоступна для заключения новых контрактов с американскими производителями оружия, поскольку истек определенный срок для взятия новых финансовых обязательств.
С февраля 2022 года Конгресс США выделил по программе Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) 33,51 миллиарда долларов.
В настоящее время финансовые ресурсы распределены следующим образом:
19,21 млрд долларов (57%) - фактически израсходовано на оборонные изделия и услуги, которые уже переданы Украине по состоянию на март 2026 года.
13,49 млрд долларов - уже распределены по заказам в промышленности, которые находятся на стадии выполнения и еще не оплачены.
110 млн долларов - выделено, но пока не распределено по конкретным контрактам.
В то же время, правила Пентагона предусматривают, что просроченные ассигнования не означают автоматического "сгорания" денег. Эти средства хотя и закрыты для новых сделок, однако в течение следующих 5 лет могут привлекаться для покрытия дополнительных расходов по уже подписанным ранее контрактам.
Напомним, Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) была создана Конгрессом США в 2014 году для поддержки обороноспособности Украины после аннексии Крыма. В отличие от программы Drawdown (извлечение оружия непосредственно из составов армии США), USAI предусматривает заказы нового вооружения, техники и боеприпасов у американских оборонных предприятий.
Ранее, 18 июня 2026 года, по результатам очередного заседания в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украине на общую сумму около 4 миллиардов долларов для обеспечения трех ключевых приоритетов Киева.
В частности, министр обороны Британии Дэн Джарвис сообщил, что Лондон готовит масштабный пакет с радарами, ракетами для ПВО и дронами собственного производства.
В то же время, Бельгия заявила о намерении до конца 2026 года передать Украине семь истребителей F-16, из которых три будут боевыми, а четыре используют в качестве доноров на запчасти.