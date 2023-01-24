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Пентагон вшестеро збільшить виробництво артснарядів для України, - NYT

Фото: Пентагон вшестеро збільшить виробництво артснарядів для України (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

Виробництво 155-міліметрових снарядів в США, які так потрібні Києву, зросте до 90 000 на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

155-міліметрових

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів, проте Україні цього витрачає лише на два дні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в мережі з'явилась інформація, що США готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

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