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Пентагон в шесть раз увеличит производство артснарядов для Украины, - NYT

Фото: Пентагон в шесть раз увеличит производство артснарядов для Украины (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Производство 155-миллиметровых снарядов в США, которые так нужны Киеву, вырастет до 90 000 в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

155-миллиметровых

Ранее западные СМИ сообщали, что США за месяц производят 14 тысяч снарядов, однако Украина этого тратит всего на два дня.

Напомним, сегодня, 24 января, в сети появилась информация, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.

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