Пентагон висловився про ефективність атак солдатів КНДР в Курській області

Представниця американського оборонного відомства зазначила, що Пентагон погоджується з нещодавно оголошеною адміністрацією президента Джо Байдена оцінкою щодо кількості втрат з боку солдатів КНДР у Курській області в ході боїв у лавах росармії проти українських захисників.

"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів (КНДР) були вбиті або поранені в районі Курська. Це також наша оцінка", - сказала Сінгх.

Заступниця речника Пентагона додала, що атаки з боку північнокорейських військових у даному регіоні "не виявляються значно ефективними".

За словами Сінгх, військовослужбовці КНДР зазнають "значну кількість" втрат у Курській області.

Участь військ КНДР на боці РФ у війні проти України

Нагадаємо, за даними Південної Кореї, до РФ вже було відправлено близько 11 тисяч солдатів КНДР, які Пхеньян перекинув для допомоги Москві у війні проти України. Певну частину північнокорейських військових після тренування направили в Курську область, щоб брати участь у складі росармії у боях проти ЗСУ.

Як заявив 16 грудня президент України Володимир Зеленський, до боїв у Курській області РФ вже почала залучати солдатів КНДР.

Нещодавно у Сеулі заявили, що щонайменше 100 військових КНДР у РФ вже загинули під час боїв, а ще 1000 дістали поранення.

26 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України також зазначили, що війська КНДР у Курській області продовжують зазнавати втрат.

27 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти і північнокорейські наглядачі намагаються не допустити потрапляння в полон солдатів КНДР. Глава держави зауважив, що бували випадки, коли їх добивали свої ж.

Того ж дня в Білому домі розповіли, що серед солдатів КНДР в армії РФ - великі втрати, а деякі північнокорейські військові коять самогубства.

Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті, - читайте в нашому окремому матеріалі.