Пентагон відійде від лідерства у допомозі Україні серед членів НАТО, - Politico

Пентагон відмовляється від керівництва командуванням НАТО в Німеччині, яке очолює США, яке координує військову допомогу Україні. Це може призвести до проблем у розвідці і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами американського чиновника і трьох осіб, знайомих із планом, керівництво Групою сприяння безпеці зрештою візьме на себе інший член НАТО. Зміна керівництва займе до року, але співрозмовники уточнили, що це не перерве роботу з Україною.

"Хоча НАТО керуватиме програмою, Європейське командування США залишиться залученим до неї через свого американського заступника", - пише Politico.

Відомо, що ця група під керівництвом США відігравала центральну роль у оснащенні та навчанні ЗСУ з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Але тепер з огляду на відмову це означає, що США більше не братимуть участі у формуванні майбутньої структури української армії.

Союзники НАТО в цілому підтримали передачу командування США, і деякі зазначають, що розширення ролі Європи є доцільним.

"Для нас цей крок має більше переваг, ніж недоліків. Це знижує ризики, які можуть виникнути через політичну нестабільність у США, і полегшує військову логістику на користь України", - сказав український чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Водночас, деякі у Києві стурбовані тим , що включення командування до складної бюрократичної структури НАТО може уповільнити доставку допомоги на передову.

"Ніхто не зможе замінити американські можливості супутникової розвідки, цілевказівки та логістичні можливості, які надають важкі транспортні літаки США", - заявив український чиновник.

Politico у своєму матеріалі додало, що Група сприяння безпеці у Вісбадені (Німеччина) відіграє унікальну роль. Вона координує переміщення військової техніки в Україну, а також займається навчанням та матеріально-технічним забезпеченням українських збройних сил.

Але відхід США від лідерської ролі відповідає дедалі більш поширеній тенденції, коли Вашингтон передає командування НАТО європейським країнам.