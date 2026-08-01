Пентагон отойдет от лидерства в помощи Украине среди членов НАТО, - Politico
Пентагон отказывается от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Это может обернуться проблемами в разведке и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам американского чиновника и трех человек, знакомых с планом, руководство Группой содействия безопасности в конечном итоге возьмет на себя другой член НАТО. Смена руководства займет до года, но собеседники, уточнили, что это не прервет работу, проводимую с Украиной.
"Хотя НАТО будет руководить программой, Европейское командование США останется вовлеченным в нее через своего американского заместителя", - пишет Politico.
Известно, что данная группа под руководством США играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ с момента полномасштабного вторжения РФ. Но теперь учитывая отказ, это означает, что США больше не будут участвовать в формировании будущей структуры украинской армии.
Союзники по НАТО в целом поддержали передачу командования США, и некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным.
"Для нас этот шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков. Это снижает риски, которые могут возникнуть из-за политической нестабильности в США ж, и облегчает военную логистику в интересах Украины", - сказал изданию украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности.
В то же время, некоторые в Киеве обеспокоены тем, что включение командования в сложную бюрократическую структуру НАТО может замедлить доставку помощи на передовую.
"Никто не сможет заменить американские возможности спутниковой разведки, целеуказания и логистические возможности, которые предоставляют тяжелые транспортные самолеты США", - заявил украинский чиновник.
Politico в своем материале добавило, что Группа содействия безопасности в Висбадене (Германия) играет уникальную роль. Она координирует перемещение военной техники Украину, а также курирует обучение и материально-техническое обеспечение украинских вооруженных сил.
Но отход США от лидерской роли соответствует все более распространенной тенденции, когда Вашингтон передает командование в НАТО европейским странам.
Поддержка Украины со стороны США ослабевает
Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что администрация Трампа уведомила Конгресс, что не использует все средства из 400 млн долларов до конца 2026 года, которые Конгресс выделял на помощь Украине. Теперь Вашингтон намерен растянуть эту выплату до осени 2029 года.
Также мы писали, что совсем недавно президент США Дональд Трамп анонсировал, что Украине могут передать лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Однако сутками ранее он уже усомнился в такой возможности, а позже вовсе заявил, что этого может вообще не быть.