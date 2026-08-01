Пентагон отойдет от лидерства в помощи Украине среди членов НАТО, - Politico

Пентагон отказывается от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Это может обернуться проблемами в разведке и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам американского чиновника и трех человек, знакомых с планом, руководство Группой содействия безопасности в конечном итоге возьмет на себя другой член НАТО. Смена руководства займет до года, но собеседники, уточнили, что это не прервет работу, проводимую с Украиной.

"Хотя НАТО будет руководить программой, Европейское командование США останется вовлеченным в нее через своего американского заместителя", - пишет Politico.

Известно, что данная группа под руководством США играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ с момента полномасштабного вторжения РФ. Но теперь учитывая отказ, это означает, что США больше не будут участвовать в формировании будущей структуры украинской армии.

Союзники по НАТО в целом поддержали передачу командования США, и некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным.

"Для нас этот шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков. Это снижает риски, которые могут возникнуть из-за политической нестабильности в США ж, и облегчает военную логистику в интересах Украины", - сказал изданию украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

В то же время, некоторые в Киеве обеспокоены тем, что включение командования в сложную бюрократическую структуру НАТО может замедлить доставку помощи на передовую.

"Никто не сможет заменить американские возможности спутниковой разведки, целеуказания и логистические возможности, которые предоставляют тяжелые транспортные самолеты США", - заявил украинский чиновник.

Politico в своем материале добавило, что Группа содействия безопасности в Висбадене (Германия) играет уникальную роль. Она координирует перемещение военной техники Украину, а также курирует обучение и материально-техническое обеспечение украинских вооруженных сил.

Но отход США от лидерской роли соответствует все более распространенной тенденции, когда Вашингтон передает командование в НАТО европейским странам.