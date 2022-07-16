UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Запада в Украине

Фото: Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу у Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пентагон не видит никаких признаков того, что переданное Украине оружие, используется в других странах, кроме как на поле боя против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам представителя Пентагона, США не отслеживают оружие, однако хорошо знают, что украинцы используют его и не видели никаких признаков того, что оно ушло куда-то, кроме как для борьбы с Россией.

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-угодно, кроме ВСУ", - добавил представитель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина не может стать источником контрабандного оружия в мире, поскольку ей необходимо воевать с российским агрессором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина