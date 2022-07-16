Пентагон не бачить ознак перепродажу зброї Заходу в України

Пентагон не бачить жодних ознак того, що передана Україні зброя, використовується в інших країнах, крім поля бою проти російських окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
За словами представника Пентагону, США не відстежують зброю, однак добре знають, що українці використовують її та не бачили жодних ознак того, що вона пішла кудись, окрім як для боротьби з Росією.
"Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", - додав представник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Міноборони Олексія Резнікова, Україна не може стати джерелом контрабандної зброї у світі, оскільки їй необхідно воювати з російським агресором.
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