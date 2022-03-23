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Пентагон не видит готовности белорусских войск к вторжению в Украину

Новина українською →
Вашингтон, Среда 23 марта 2022 23:46
Пентагон не видит готовности белорусских войск к вторжению в Украину Фото: Пентагон не видит готовности белорусских войск к вторжению в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон заявил, что США пока не видят признаков того, что Беларусь готовится присоединиться к войне России против Украины. Однако опасность сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Мы по-прежнему не видим признаков того, что Беларусь готовится ввести свои войска в Украину", - сказал представитель ведомства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что согласно оценкам НАТО, Минск готовится в ближайшее время присоединиться к войне России против Украины.

При этом утверждалось, что источники телеканала не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в боевых действиях на территории соседней страны.

Напомним, ранее Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины, но Генеральный штаб ВСУ фиксирует признаки подготовки к вторжению.

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