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Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну

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Вашингтон, Середа 23 березня 2022 23:46
Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну Фото: Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України. Однак небезпека зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагон.

"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.

Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

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