Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Министерство обороны Беларуси объявило об отводе десантинков от украинской границы к месту постоянной дислокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское Минобороны.
"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь", – говорится в официальном сообщении.
Генштаб Вооруженных сил Украины зафиксировал подготовку белорусской армии к вторжению 20 марта. За день до этого украинские территории покинули все дипломаты Беларуси.
В то же время упомянутые брестские десантники несколько недель находились рядом с границей Украины. Их могли привлечь к совместной с РФ атаке на Волынском направлении.
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