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Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины

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Понедельник 21 марта 2022 14:35
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины Фото: Белорусские десантники (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорцив

Министерство обороны Беларуси объявило об отводе десантинков от украинской границы к месту постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское Минобороны.

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь", – говорится в официальном сообщении.

Генштаб Вооруженных сил Украины зафиксировал подготовку белорусской армии к вторжению 20 марта. За день до этого украинские территории покинули все дипломаты Беларуси.

В то же время упомянутые брестские десантники несколько недель находились рядом с границей Украины. Их могли привлечь к совместной с РФ атаке на Волынском направлении.

К слову, уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала о российском терроре в отношении жителей временно оккупированных городов.

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