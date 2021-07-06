UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пентагон не увидел препятствий учениям Sea Breeze со стороны России

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Министерства обороны США.

"Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze-2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", - сказал он.

Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.

Кроме того, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияSea Breeze