Пентагон не увидел препятствий учениям Sea Breeze со стороны России

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze-2021.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Министерства обороны США.
"Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze-2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", - сказал он.
Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.
Кроме того, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.