RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не ускладнюють проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міністерства оборони США.

"Ми сфокусовані на навчаннях Sea Breeze-2021, і вони проходять цілком добре. Активна фаза маневрів триває. Я не чув про будь-які труднощі при проведенні навчань Sea Breeze 2021 через дії Росії",-сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.

Крім того, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяSea Breeze