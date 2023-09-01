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Пентагон уклав контракт на закупівлю ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні

П'ятниця 01 вересня 2023 05:01
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Пентагон уклав контракт на закупівлю ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні Фото: Пентагон уклав контракт на закупівлю ракет AMRAAM (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Компанія Raytheon Missiles and Defense з міста Тусон, штат Арізона, уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM). Цей контракт передбачає закупівлю ракет з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Повідомляється, що з пакету сприяння безпеці України на 2023 фінансовий рік на реалізацію цього контракту буде виділено кошти у розмірі 7,7 млн. доларів.

Що відомо про ракету AIM-120 AMRAAM

AMRAAM - це американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для поразки повітряних цілей поза прямої видимості мети.

Ракети розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року та були прийняті на озброєння ВПС США у 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Британії, Німеччини та інших країн. На сьогоднішній день є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Бойова частина ракети інтегрована у її корпус. Вона оснащується осколковою бойовою частиною (з готовими осколками) спрямованої дії масою 23 кг.

Раніше повідомлялося, що шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет AMRAAM. Вашингтон подарує їх Україні. Йдеться про ракети Rb 99 – ліцензовану версію американської ракети AIM -120B (AMRAAM). Вона може знищувати цілі на відстані до 70 км.

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