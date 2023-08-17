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Швеція дозволила продати США ракети AMRAAM для передачі Україні

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Четвер 17 серпня 2023 17:56
Швеція дозволила продати США ракети AMRAAM для передачі Україні Фото: Швеція дозволила продати США ракети AMRAAM для передачі Україні (flickr by TF23 Aviation)
Автор: Іван Носальський

Шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет AMRAAM. Вашингтон подарує їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Швеції.

Як зазначили у відомстві, парламент уповноважив уряд продати США ракети Rb 99 (AMRAAM) середньої дальності.

Таким чином, Швеція візьме участь в американській програмі викупу ракет AMRAAM для того, щоб передати їх Україні та зміцнити її можливості протиповітряної оборони.

Що відомо про ракети Rb 99

Ракети Rb 99 - це ліцензована версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM). Вона може знищувати цілі на відстані до 70 кілометрів.

Носіями ракети є шведські винищувачі JAS 39 Gripen, але їх також можна запускати за допомогою зенітних ракетних комплексів NASAMS. Наша країна вже отримала кілька таких ЗРК від союзників.

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли боєприпаси, обладнання для розмінування і не тільки.

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