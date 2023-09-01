Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине

Соединенные Штаты заключила контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет AMRAAM в рамках бюджета помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Компания Raytheon Missiles and Defense из города Тусон, штат Аризона, заключила контракт на сумму 192 млн долларов о бессрочной поставке неопределенного количества ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM). Этот контракт предусматривает закупку ракет из различных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года", - говорится в сообщении Пентагона.

Сообщается, что из пакета содействия безопасности Украины на 2023 финансовый год на реализацию данного контракта будет выделено средства в размере 7,7 млн долларов.

Что известно о ракете AIM-120 AMRAAM

AMRAAM – это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.

Ракеты разрабатывалась фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и были приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Британии, Германии и ряда других стран. На сегодня является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Боевая часть ракеты интегрирована в ее корпус. Она оснащается осколочной боевой частью (с готовыми осколками) направленного действия массой 23 кг

Ранее сообщалось, что шведский парламент поддержал инициативу о продаже США ракет AMRAAM. Вашингтон подарит их Украине. Речь идет о ракетах Rb 99 – лицензированной версии американской ракеты AIM -120B (AMRAAM). Она может уничтожать цели на расстоянии до 70 километров.