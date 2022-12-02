Пентагон заключил контракт на изготовление дополнительных HIMARS: что известно

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS. Сумма сделки - 430 930 711 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что ожидается полномасштабное производство систем и вспомогательных услуг для удовлетворения срочной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров. Согласно предварительным данным, дата завершения контракта - 31 декабря 2025 года. Однако в Минобороны США не указали, каким именно союзникам планируется поставлять РСЗО HIMARS.