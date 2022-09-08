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Пентагон сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов, - WP

Фото: Пентагон сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 8 сентября, Пентагон объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 675 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации американского чиновника, который дал комментарий на условиях анонимности, новый пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок, включая боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг во время пятой встрече в формате "Рамштайн".

Как известно, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.

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