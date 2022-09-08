"Рамштайн-5": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Каль уточнил, что в новом пакете военной помощи будут, в числе прочего, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он.

Что собой представляет формат "Рамштайн"

Встреча в данном формате представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Напомним, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.