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"Рамштайн-5": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 08 сентября 2022 00:31
"Рамштайн-5": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг в Германии на пятой встрече в формате "Рамштайн"

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN, об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Каль уточнил, что в новом пакете военной помощи будут, в числе прочего, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он.

Что собой представляет формат "Рамштайн"

Встреча в данном формате представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Напомним, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.

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