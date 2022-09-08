Пентагон сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги Україні на 675 млн доларів, - WP

У четвер, 8 вересня, Пентагон оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За інформацією американського чиновника, який дав коментар на умовах анонімності, новий пакет буде включати в себе додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, включаючи боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер під час п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як відомо, попередня зустріч союзників проходила в онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.

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