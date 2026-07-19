Пентагон розсекретив нові матеріали про НЛО: що знайшли в архівах

НЛО над ядерним заводом Pantex та збої військових радарів

Один із найбільш деталізованих звітів у новому пакеті стосується інциденту, який відбувся 1 вересня 2015 року біля заводу з виробництва ядерної зброї Pantex поблизу міста Амарилло, штат Техас.

Поява невпізнаного об'єкта у закритому повітряному просторі змусила службу безпеки оголосити тимчасове блокування всього стратегічного підприємства.

Опис та поведінка зафіксованого об'єкта:

Очевидці описали апарат як ромбоподібний із закругленою верхньою частиною;

Габарити об'єкта становили приблизно 1,22 метра заввишки та 0,6 м завширшки;

Апарат рухався абсолютно беззвучно зі швидкістю від 10 до 15 миль на годину;

Офіцери охорони під час спостереження через бінокль не виявили жодних видимих ознак роботи пропелерів чи реактивних двигунів.

Інший розсекречений документ за 2019 рік описує інцидент із розвідувальним літаком ВПС США, який зафіксував невеликий прямокутний об'єкт у забороненій зоні.

Апарат продемонстрував аномальні характеристики польоту - він прискорився настільки швидко, що миттєво зник із військової системи трекінгу ще до того, як оператори встигли зафіксувати на ньому приціл.

Льотчик із 28-річним досвідом служби у ВПС та ВМС зазначив у звіті, що поведінка об'єкта "не була схожа на жодну відому земну технологію".

Архіви програми Apollo та відео "медузи" над Атлантикою

Публічний архів поповнився унікальними фотографіями невпізнаних об'єктів та офіційними звітами екіпажів космічних місій Apollo 14 та Apollo 17. Нові документи доповнили оприлюднені раніше матеріали щодо польотів Apollo 12 та Gemini 7.

Особливу увагу дослідників привертають свіжі відеозаписи. На одному з них, знятому над Жовтим морем у 2023 році, зафіксовано невідомий об'єкт, який прямо впливає на роботу техніки - 5-хвилинний запис із електрооптичних та інфрачервоних сенсорів військового літака прогресивно деградує та покривається перешкодами в міру наближення до аномалії.

Інше відео, зняте над Атлантичним океаном у 2020 році, підтверджує чутки про існування так званих об'єктів-медуз або "плаваючих мізків" - на кадрах видно аморфне тіло з кількома тонкими відростками, що звисають донизу.

Найсвіжіші інциденти датовані 2025 роком, в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США, де радари зафіксували шестикутний об'єкт у формі зірки над Жовтим морем та аномалію над Східнокитайським морем.