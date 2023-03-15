Пентагон розглядає публікацію відео збиття безпілотника США над Чорним морем, - Держдеп
Пентагон США зараз обговорює питання публікації відео, на якому є момент збиття американського дрону MQ-9 Reaper через дії росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдепартаменту США Неда Прайса у коментарі MSNBC.
"Це рішення (публікація відео - ред.), яке розглядає Міністерство оборони. Ми завжди приймаємо такі рішення з урахуванням джерел та методів, ми не хочемо робити нічого, що може перешкодити розкриттю інформації", - наголосив Прайс.
Він зазначив, що інцидент був "небезпечним та непрофесійним". На відео помітно, як російський пілот робить маневр, який виглядає майже безконтрольним, і стикається з безпілотником. Це призвело до падіння повітряного судна у Чорне море.
"Президент (Джо Байден - ред.) сказав, що гірше за навмисний конфлікт може бути лише ненавмисний конфлікт. І занепокоєння викликає те, що подібні зіткнення, подібні безрозсудні маневри з боку росіян можуть призвести до чогось набагато небезпечнішого, до ескалації, до прямому контакту США з Росією. Ніхто не хоче цього", - зазначив речник Держдепу.
Нагадаємо, вчора, 14 березня, російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем. Внаслідок інциденту дрон був збитий.
Пізніше окупанти заявили, що БПЛА нібито ніхто не чіпав і він сам упав у Чорне море.
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