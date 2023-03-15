Пентагон рассматривает публикацию видео сбития беспилотника США над Черным морем, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса в комментарии MSNBC .

"Это решение (публикация видео - ред.), которое рассматривает Министерство обороны. Мы всегда принимаем такие решения с учетом источников и методов, мы не хотим делать ничего, что может помешать раскрытию информации", - подчеркнул Прайс.

Он отметил, что инцидент был “небезопасным и непрофессиональным”. На видео заметно, как российский пилот совершает маневр, который выглядит почти бесконтрольным, и сталкивается с беспилотником. Это привело к падению воздушного судна в Черное море.

"Президент (Джо Байден - ред.) сказал, что хуже преднамеренного конфликта может быть только непреднамеренный конфликт. И беспокойство вызывает то, что подобные столкновения, подобные безрассудные маневры со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному, к эскалации, к прямому контакту США с Россией. Никто не хочет этого", - отметил спикер Госдепа.