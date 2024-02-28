Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, - CNN

У Міністерства оборони, як і раніше, є близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дає змогу Пентагону використовувати свої власні запаси для відправки військової техніки до Києва.

Але Пентагон раніше не хотів витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Але оскільки Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Жодних рішень поки що не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.

Офіційні заяви з приводу цієї ідеї

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, представник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив, що Пентагон продовжує закликати Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення національних запасів.

Чиновники заявили, що департамент може піти далі і витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.

"Але для Пентагону не було б нічого безпрецедентного в тому, щоб знайти додаткові, непередбачені джерела фінансування", - пише видання.

Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

"Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення", - додав він.

Що могло б увійти в новий пакет допомоги

Минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило помилку в бухгалтерському обліку, через яку Міністерство оборони завищило суму допомоги, яку воно надавало Україні, на 6,2 мільярда доларів. Ці додаткові гроші надали відомству подушку безпеки, яка дозволила йому надавати військову допомогу Україні довше, ніж передбачалося.

Окремий представник міністерства оборони повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо він надійде, обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси.

Також тривають дискусії про те, як і де заздалегідь розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну, щойно буде визначено додаткові джерела фінансування.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України документом передбачене надання понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало затвердження і надання допомоги США для ЗСУ.