Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, - CNN

У Министерства обороны по-прежнему есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев.

Но Пентагон ранее не хотел тратить любые оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом с помощью запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США.

Но поскольку Украина все больше отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные чиновники Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из оставшихся 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более тяжелой.

Официальные заявления по поводу этой идеи

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил, что Пентагон продолжает призывать Конгресс принять дополнительные меры для поддержки Украины в трудную минуту и пополнения национальных запасов.

Чиновники заявили, что департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

"Но для Пентагона не было бы ничего беспрецедентного в том, чтобы найти дополнительные, непредвиденные источники финансирования", - пишет издание.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.

"Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения", - добавил он.

Что могло бы войти в новый пакет помощи

В прошлом году Министерство обороны объявило, что обнаружило ошибку в бухгалтерском учете, из-за которой Министерство обороны завысило сумму помощи, которую оно предоставляло Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Эти дополнительные деньги предоставили ведомству подушку безопасности, которая позволила ему оказывать военную помощь Украине дольше, чем предполагалось.

Отдельный представитель министерства обороны сообщил CNN, что следующий пакет помощи Украине, если он поступит, обязательно будет включать критически важные боеприпасы.

Также продолжаются дискуссии о том, как и где заранее разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину, как только будут определены дополнительные источники финансирования.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США принял законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины документом предусмотрено предоставление более 61 млрд долларов.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило утверждение и оказание помощи США для ВСУ.