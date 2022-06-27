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Пентагон резко ответил на угрозы Путина отправить ядерные ракеты в Беларусь

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Вашингтон, Понедельник 27 июня 2022 18:26
Пентагон резко ответил на угрозы Путина отправить ядерные ракеты в Беларусь Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Заявление президента России Владимира Путина о предоставлении Беларуси ракет, которые способны нести ядерный заряд, является "бесцеремонным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча, который цитирует высокопоставленного представителя Пентагона.

"Я не могу придумать ничего более безответственного, чем высокопоставленный руководитель, который говорит о ядерном оружии в этом случае", - отметил чиновник Министерства обороны США.

Напомним, на прошлой неделе Путин на встрече с лидером белорусского режима Александром Лукашенко заявил, что поставит ему комплексы "Искандеры", и намекнул на способность этих ракет нести ядерные заряды.

Комментируя возможность применения ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что украинская сторона готова к разным сценариям.

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