Данилов об угрозе ядерного удара по Украине: мы готовы к любому сценарию

Украина готова к применению Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова для The Globe and Mail.

Российская армия продолжает медленно продвигаться на востоке, а президент России Владимир Путин все еще намерен завоевать больше украинских территорий. Данилов заявил, что Украина готовится к нарушению Россией новых правил, включая использование химического, биологического или даже тактического ядерного оружия. "Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.