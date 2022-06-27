Пентагон різко відповів на погрози Путіна відправити ядерні ракети до Білорусі

Заява президента Росії Володимира Путіна про надання Білорусі ракет, які здатні нести ядерний заряд, є "безцеремонною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча, який цитує високопоставленого представника Пентагону.

"Я не можу придумати нічого більш безвідповідального, ніж високопоставлений керівник, що говорить про ядерну зброю в цьому випадку", - зазначив чиновник Міністерства оборони США.

Нагадаємо, минулого тижня Путін на зустрічі з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком заявив, що поставить йому комплекси "Іскандери", і натякнув на здатність цих ракет нести ядерні заряди.

Коментуючи можливість застосування ядерної зброї, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов запевнив, що українська сторона готова до різних сценаріїв.

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