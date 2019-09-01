Пентагон розробляє систему для боротьби з дезінформацією

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Програмне забезпечення розробляється для протидії кампанії з дезінформації в ЗМІ

Агентство передових дослідницьких проектів Міністерства оборони США замовило розробку програмного забезпечення для протидії масштабним кампанії з дезінформації в ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Завданням програми Semantic Forensics (семантична експертиза) буде виявлення неправдивої інформації серед 500 тис. оповідань, фотографій, відео - та звукових матеріалів в соціальних мережах.

Агентство сподівається, що, збільшивши кількість алгоритмів перевірок, можна буде виявити навмисно створені фальшиві новини до того, як вони стануть вірусними. Алгоритми будуть включати здатність сканувати і оцінювати 250 тис. новинних статей і 250 тис. повідомлень в соціальних мережах, в яких разом будуть міститися 5 тис. фальшивок.

Нагадаємо, співробітники компанії Facebook у період з жовтня 2018 року по березень цього року видалили з соціальної мережі більш 3 млрд акаунтів, які поширювали дезінформацію і спам. При цьому більшість цих акаунтів були виявлені протягом декількох хвилин після реєстрації - до того моменту, як інші користувачі могли побачити їх.