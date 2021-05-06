ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу, - Блінкен

Новость на русском → США, Україна, Четвер 06 травня 2021 23:15
Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (instagram / secblinken)
Автор: Даша Харченко

США розгляне будь-який запит України на надання військової допомоги. Пентагон в цьому контексті є ключовим партнером України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, зараз активно обговорюється питання того, яка додаткова допомога, крім тієї, що США вже надали, була б корисною для України зараз.

Зокрема йшлось про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, а також США мали розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

Раніше стало відомо, що Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.

Нагадаємо, в грудні 2020 року члени Палати представників Конгресу США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт серед іншого також увійшли військова допомога Україні та розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Збройні сили України
NEWS
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка