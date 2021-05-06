Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу, - Блінкен

США розгляне будь-який запит України на надання військової допомоги. Пентагон в цьому контексті є ключовим партнером України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, зараз активно обговорюється питання того, яка додаткова допомога, крім тієї, що США вже надали, була б корисною для України зараз.

Зокрема йшлось про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, а також США мали розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.