Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу, - Блінкен
США розгляне будь-який запит України на надання військової допомоги. Пентагон в цьому контексті є ключовим партнером України.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, зараз активно обговорюється питання того, яка додаткова допомога, крім тієї, що США вже надали, була б корисною для України зараз.
Зокрема йшлось про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, а також США мали розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.
Раніше стало відомо, що Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.
Нагадаємо, в грудні 2020 року члени Палати представників Конгресу США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт серед іншого також увійшли військова допомога Україні та розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2".