Пентагон не проти передачі літаків F-16 Україні, - Politico

Як пише видання, неназваний співрозмовник із Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати передачу F-16 Україні вказав журналістам на статтю газети, опубліковану в січні 2023 року. У ній інший анонімний співрозмовник із відомства, говорячи про постачання, сказав: "Я не думаю, що ми проти". У тому ж матеріалі він наголосив, що остаточного рішення про постачання ще не ухвалено.

Раніше влада України не раз запитувала у США постачання F-16, але Білий дім відмовляв. Угода про постачання F-16 не дозволяє їхній реекспорт.