Пентагон не против передачи самолетов F-16 Украине, - Politico

Как пишет издание, неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал журналистам на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: "Я не думаю, что мы против". В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.

Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.