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Пентагон призвал Россию перестать угрожать иностранным судам в Черном море

Автор: РБК-Украина

США призвали Россию перестать угрожать иностранным военным и государственным судам в ряде районов Черного моря. Решение о закрытии части акватории в районе Керченского пролива в Пентагоне назвали попыткой дестабилизации Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в Крыму", - сказал Кирби.

Он также заявил, что США подтверждают поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в признанных международном сообществом границах, включая ее территориальные воды.

Кирби добавил, что на этой неделе совместное дежурство в Аравийском море начали атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" и французский авианосец "Шарль де Голль". По его словам, авианосная группа принимает участие в операции западных коалиционных сил для обеспечения безопасности судоходства в регионе. "Это демонстрирует наши возможности по совместной работе", - добавил пресс-секретарь.

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Новости Украины ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧерное море
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