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Пентагон призвал Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации на границах

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 04:24
Пентагон призвал Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации на границах Фото: Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)
Автор: Анна Полисученко

США призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации. Это произошло на фоне заявлений о планах проведения новых совместных российско-белорусских военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

"Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации", - прокомментировал спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявление Минска о новых военных маневрах из РФ.

С 1 декабря войска Беларуси начнут активно заниматься боевой подготовкой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ничего не знает ни о планах России напасть на Украину, ни о наращивании войск на украинской границе.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы.

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